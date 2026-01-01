Двое жителей Соликамска пострадали от интернет-мошенников при покупке транспорта Ущерб превысил 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В дежурную часть отдела МВД России по Соликамску обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников. В конце прошлого года женщина нашла в интернете объявление о продаже автомобилей из-за границы. Её заинтересовало предложение, и она подписалась на канал в мессенджере, где общались с представителями компании.

В ходе переписки женщина отправила фото автомобиля и спросила об условиях покупки. Менеджер предложил помощь в оформлении сделки и подробно объяснил процедуру доставки машины. Несколько дней женщина изучала документы, подписывала договоры и переводила деньги. На тот момент она не сомневалась в добросовестности компании, так как специалисты были вежливы, отвечали на все вопросы и уверяли, что всё идёт по плану.

Однако сомнения возникли, когда женщине прислали таможенный расчёт утильсбора на 800 тыс. руб. и потребовали его оплатить. Женщина отказалась переводить деньги и потребовала вернуть уже отправленные средства. Но иномарку она так и не получила, а деньги ей не вернули. Ущерб составил 1,2 млн руб.

Аналогичная ситуация произошла с 67-летним жителем Соликамска. Мужчина хотел купить мотобуксировщик и искал подходящий вариант в интернете. На одном из сайтов он нашёл подходящую технику, но решил повременить с заказом. Спустя пару месяцев он всё же подал заявку. Менеджер компании перевёл общение в мессенджер и прислал ссылку для оплаты. Мужчина перевёл 73 тыс. руб., после чего связь с менеджером прекратилась. На звонки и сообщения ему перестали отвечать, а на сайт компании не удавалось зайти. Через несколько дней он узнал, что сайт может быть связан с мошенничеством, и обратился в полицию.

По обоим фактам обмана возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

