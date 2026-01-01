В Прикамье разрабатывают гастрономический гид «Солонка» Он будет полезен для туристов и местных жителей

На Международной выставке MITT в Москве состоялась экспертная сессия о гастрономическом потенциале регионов. Участники обсуждали, как местные продукты, ремесла и культурные традиции могут стать основой для успешного туристического направления. Министр туризма Пермского края Сергей Хорошутин представил проект онлайн-гида «Солонка», который станет цифровым инструментом для развития гастрономического туризма.

Пермский край, известный как «солонка России» с XV по XIX век, был ключевым центром солеварения, обеспечивая солью до 70% страны. Соликамск и Усолье были главными городами, где Строгановы играли важную роль в этом промысле.

Сервис «Солонка» предложит два сценария: туристы смогут исследовать региональную кухню на фестивалях или через маршруты и рестораны-партнеры. «Основная идея гида — помочь гостям региона быстро найти места для перекуса или полноценного обеда, чтобы познакомиться с традиционными блюдами. Рестораны будут интегрированы через специальную гастропрограмму, и уже сейчас пермские рестораторы готовят специальные блюда для фестивалей», — подчеркнул министр Хорошутин.

В Центре развития туризма Пермского края уточнили, что пользователи смогут просматривать актуальные фестивали, выбирать интересующие их и изучать предложения ресторанов-участников. Вне фестивалей будет доступна гастрокарта с меню основных ресторанов города и края, а также функция бронирования столиков по телефону. Сервис позволит составлять гастрономические маршруты с учетом предпочтений через ИИ-помощника. Дата запуска пока не объявлена.

Проект «Солонка» рассчитан на жителей и гостей региона, рестораторов и организаторов событий. Туристам он поможет быстро познакомиться с местной кухней, ресторанам — привлечь новых посетителей и войти в гастрономическую карту региона, а организаторам фестивалей — популяризировать свои мероприятия и привлечь больше гостей.

Хорошутин отметил, что сервис станет инструментом для развития туризма и формирования гастрономического бренда региона. Он объединит рестораны и события в единую экосистему, что привлечет туристов и продвинет локальную кухню.

Пермский край участвует в программе «ПроЕДУ по России!», запущенной Агентством стратегических инициатив в 2025 году. Программа включает 13 пилотных регионов, которые работают над выявлением аутентичных блюд, изучением культурных кодов, созданием гастрономических карт и формированием целостного образа региона. Эта база поможет развивать локальные бренды, строить туристические маршруты и усиливать присутствие местной кухни в ресторанах и магазинах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.