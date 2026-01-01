Пермь вошла в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями Как по мнению пешеходов, так и самих шофёров

Константин Долгановский

Согласно опросу SuperJob, пешеходы считают водителей Казани и Красноярска самыми вежливыми (средняя оценка 3,8 балла из 5). Автолюбители, напротив, выше всего оценивают культуру вождения в Москве и Омске (средняя оценка 3,6 балла). Пермь заняла в обоих рейтингах третье место, набрав 3,7 и 3,5 балла соответственно.

За последние три года водители стали хуже оценивать культуру вождения в Екатеринбурге (3,3 балла против 3,6 в 2023 году). Наихудшие результаты по вежливости продемонстрировали водители Воронежа. Пешеходы и водители этого города оценили культуру вождения в 2,9 и 3 балла соответственно, что ниже показателей 2023 года (3,1 и 3,2 балла). Воронеж занял последнее место в рейтинге.

Анализ комментариев показал, что пешеходов больше всего раздражают непритормаживание на пешеходных переходах, особенно нерегулируемых; парковка на тротуарах; движение по пешеходным зонам; скоростная езда по лужам.

Водителей, в свою очередь, раздражают отсутствие поворотников; хаотичные перестроения, особенно у таксистов и водителей каршеринга; громкая музыка, из-за которой не слышно сигналов; гонщики без глушителей.

Несмотря на эти претензии, динамика оценок показывает, что конфликтность на дорогах снижается: за последние пять лет разрыв между оценками пешеходов и водителей уменьшился, а средние оценки в большинстве мегаполисов возросли.

