Семья из Прикамья застряла в Индии из-за проблем с возвращением в Россию Пришлось вмешаться омбудсмену

Семья из Пермского края из шести человек столкнулась с трудностями при возвращении в Пермский край из Индии. Рейс был отменён, а сроки действия их виз истекли, что создавало угрозу юридических последствий за незаконное пребывание в стране. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

Пермяки своевременно обратились в местные органы для продления виз, однако процесс затянулся. Российское консульство также не смогло оперативно решить проблему. Одна из авиакомпаний предложила семье билеты до Екатеринбурга за 2,5 млн руб., но этот вариант оказался непрактичным.

Уполномоченный по правам человека связался с генеральным консулом РФ в Мумбаи Иваном Фетисовым и главой департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрием Горлачом. Благодаря их вмешательству, визы семьи были продлены, и их пребывание в Индии стало законным. Недавно пермяки сообщили омбудсмену, что нашли билеты на родину по более приемлемой цене.









