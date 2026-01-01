В Краснокамске изменены схемы движения автобусов из-за провала дороги

Константин Долгановский

В Краснокамске из-за провала дорожного покрытия на ул. Чапаева временно изменены маршруты пяти межмуниципальных автобусов. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство транспорта.

Изменения коснулись маршрутов № 205 «ст. Курья — Краснокамск», № 206 «Пермь — Краснокамск», № 522 «Пермь — Оверята — Краснокамск», № 529/1 «Пермь — Верхние Муллы — Краснокамск» и № 543 «Пермь — ст. Чайковская». До устранения повреждений на аварийном участке будут действовать объездные схемы.

Маршрут № 206, следующий в сторону Краснокамска, теперь стартует от остановки «Ангор» и следует по улицам Энтузиастов, Коммунистической и Геофизиков. На время изменения закрыты остановки «Лицей», «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса». Посадка и высадка пассажиров временно перенесены к «Магазин строймастер». Обратный маршрут организован по той же схеме.

Для маршрутов № 205, 522 и 543 перевозки организованы следующим образом: от остановки «Лицей 32» автобусы следуют по улице Карла Маркса и проспекту Маяковского. Остановочные пункты «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса» не работают. Обратный путь организован по аналогичной схеме.

Маршрут № 529/1 также претерпел изменения: от остановки «Лицей 32» автобусы поворачивают на улицу Карла Маркса, затем направляются по проспекту Маяковского, выезжают на улицу Чапаева и продолжают движение по стандартному маршруту. Остановочные пункты «ул. Пушкина» и «Поликлиника» исключены из схемы. Обратное направление организовано по тому же принципу.

