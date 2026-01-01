Пермский «Протон-ПМ» нарастил чистую прибыль в сто раз Выручка в 2025 году достигла 10,9 млрд рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль АО «Протон-ПМ» составила 2 млрд 162,3 млн руб. Для сравнения: в 2024 году чистая прибыль предприятия составила 20,76 млн руб., а годом ранее Общество показало чистый убыток в размере 872,9 млн руб.

Выручка АО «Протон-ПМ» увеличилась почти на 1,9 млрд, достигнув 10 млрд 955,6 млн руб., указано в финансовом отчёте компаний.

Как следует из документации (есть в распоряжении «Нового компаньона»), на размер чистой прибыли оказало влияние полученная в 2025 году субсидия в 2 млрд 25 млн руб. Она выдана на финансирование расходов, связанных с погашением кредитов и процентов по ним.

Стоимость чистых активов завода на 31 декабря 2025 года составила 12 млрд 621,7 млн руб. — это ниже размера уставного капитала. Отрицательный денежный поток от текущих операций достиг 6,7 млрд руб.

На «Протоне» отметили, что размер чистых активов и отрицательные денежные потоки от текущих операций свидетельствуют о наличии неопределенности в соблюдении АО принципа непрерывности деятельности в будущем.

Чтобы предотвратить негативные последствия, на «Протоне» разработана система мер поддержки, реализуется программа финансового оздоровления.

«Протон-ПМ» («Протон — Пермские моторы») — российское предприятие ракетно-космической отрасли по производству жидкостных ракетных двигателей для первых ступеней ракет космического назначения. Входит в интегрированную структуру АО «НПО "Энергомаш» ГК «Роскосмос». С июля 2025 года предприятие возглавляет Александр Лядов.

