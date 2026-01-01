Утром 16 марта в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности Жителей региона попросили сохранять спокойствие

фото: ЕДДС Перми

Утром 16 марта в Прикамье объявили о режиме «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

В министерстве уточнили, что все оперативные службы получили информацию и находятся в полной готовности к действиям.

Жителям региона порекомендовали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и при обнаружении беспилотного летательного аппарата немедленно сообщать об этом в экстренные службы по номеру 112». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

В министерстве уточнили, что все оперативные службы получили информацию и находятся в полной готовности к действиям.

Жителям региона порекомендовали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и при обнаружении беспилотного летательного аппарата немедленно сообщать об этом в экстренные службы по номеру 112.

