Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье ДТП случилось 14 марта

Следственный комитет России

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования по факту ДТП в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, 14 марта на трассе Красновишерск—Антипина случилась авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП есть пострадавшие, в частности двое детей, уточнили в следственном комитете.

В минздраве «Новому компаньону» сообщили, что двое от госпитализации отказались (мужчина и женщина). Еще трое (два подростка и женщина) были осмотрены в больнице, после чего отправлены на амбулаторное лечение.

Из-за произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. В связи с этим Бастрыкин поручил главе регионального следственного комитета доложить о ходе расследования уголовного дела.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.