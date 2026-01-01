В Перми расселили два аварийных дома Они расположены в Индустриальном и Мотовилихинском районах

Константин Долгановский

В Перми завершено расселение двух аварийных многоквартирных домов в Индустриальном и Мотовилихинском районах. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

Дом № 20 по ул. Танкистов включал 31 жилое помещение общей площадью 1 134,2 кв. м, где проживали 50 человек. В здании № 25 по ул. Ладожской располагалось 14 квартир площадью 712 кв. м, в которых были зарегистрированы 40 жителей. Все жильцы получили предусмотренные законом меры поддержки: в зависимости от формы собственности имущества им предоставлено равнозначное жильё или выплачена денежная компенсация.

Работы по расселению аварийного фонда проводятся в рамках региональных и муниципальных программ, а также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Перми, нуждающиеся в консультации по вопросам переселения или порядка получения возмещения, могут обратиться в управление жилищных отношений по ул. Горького, 18. Справки предоставляются по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

Подать заявление на получение компенсации или жилого помещения можно в ходе личного приёма. График работы: понедельник—четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.