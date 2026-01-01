В Перми и Чердыни зафиксированы температурные рекорды

фото: минтербез Пермского края

По данным на 17:00 15 марта, в Перми зафиксирована температура воздуха +11,9°С. Этот показатель стал новым рекордом для второй декады марта, а также ознаменовал самое раннее в истории наблюдений достижение отметки +10°С в городе.

Аналогичные значения зафиксированы и в Чердыни: там столбики термометров поднялись до +11,9°С. Это новый рекорд второй декады для северного района Пермского края и самое раннее достижение 10-градусной отметки. При этом до абсолютного мартовского максимума, установленного 30 марта 2025 года, не хватило всего 1,5°С. Примечательно, что предыдущий рекорд второй декады в Чердыни был превзойдён сразу на 3,9°С.

Метеорологи отмечают, что подобные волны тепла с обновлением температурных максимумов на несколько градусов в последние годы становятся системным явлением для Европейской территории России и Урала. С 2023 года подобные аномалии фиксируются ежегодно, что специалисты рассматривают как одно из свидетельств ускоренного изменения климата в регионе.

