В Перми двухлетняя девочка погибла из-за падения снега с крыши дома
Возбуждено уголовное дело
В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате падения снега с крыши дома. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Известно, что днём 13 марта двухлетняя девочка с отцом была на садовом участке частного дома. С его кровли сошла снежно-ледяная масса. От полученных травм девочка скончалась в тот же день в больнице.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Расследование дела продолжается.
Жителям Пермского края напомнили, что из-за перепад температур возникают опасные погодные явления: гололедица на дорогах, наледь на крышах. В ведомстве призвали ответственных за обслуживание и содержание зданий, дорог и тротуаров своевременно принимать меры для обеспечения безопасности жителей.
