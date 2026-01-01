В Перми двухлетняя девочка погибла из-за падения снега с крыши дома Возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате падения снега с крыши дома. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Известно, что днём 13 марта двухлетняя девочка с отцом была на садовом участке частного дома. С его кровли сошла снежно-ледяная масса. От полученных травм девочка скончалась в тот же день в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Расследование дела продолжается.

Жителям Пермского края напомнили, что из-за перепад температур возникают опасные погодные явления: гололедица на дорогах, наледь на крышах. В ведомстве призвали ответственных за обслуживание и содержание зданий, дорог и тротуаров своевременно принимать меры для обеспечения безопасности жителей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.