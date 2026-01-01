После выселения пенсионера на улицу в Перми возбуждено уголовное дело Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Константин Долгановский

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Дело завели после появления в СМИ информации о нарушении прав пермяка при переселении из аварийного жилья. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Известно, что пенсионера на основании судебного решения принудительно выселили из аварийного дома в Орджоникидзевском районе города. Власти выплатили ему выкупную стоимость жилья, однако он не согласен с размером выплаты, так как её недостаточно, чтобы купить жильё в этом же районе. Сейчас мужчина вынужден жить у родственников и друзей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.





