Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Пермского края на неделе с 16 по 22 марта Температурный фон останется значительно выше климатической нормы

Зарина Ситдикова

Третья декада марта в Пермском крае пройдёт под знаком редкой для текущего года погодной стабильности. Основной влияющий фактор — блокирующий антициклон, ось которого протягивается через Среднее Поволжье и Южный Урал в Казахстан. К концу недели он усилится за счёт нового ядра, поступающего из Скандинавии. Благодаря антициклональному режиму осадков практически не ожидается, а облачность будет минимальной, за исключением южных районов в понедельник, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Температурный фон останется значительно выше климатической нормы: на юге края — на 3–4°С, на севере — до 8°С. На северных территориях продолжится серия температурных рекордов; отдельные рекордные значения возможны и в Перми, хотя и менее выраженные, чем 15 марта.

В понедельник на юг края может распространиться облачность со стороны Башкирии, что слегка снизит дневной прогрев. Ночью температура составит 0…–5°С, на севере — до +2°С. Днём на севере ожидается +9…+11°С и малооблачная погода, на юге — +3…+5°С при переменной облачности. В Перми днём прогнозируется +5…+7°С. При благоприятном сценарии (если облачность не достигнет города) возможен суточный рекорд тепла.

Во вторник погода станет яснее по всему региону. Ночью — 0…–5°С, в низинах до –7…–9°С. Днём — комфортно тепло: +6…+11°С по краю, +7…+9°С в Перми. Вероятность рекорда мала, но не исключена.

Среда порадует ясной, безветренной погодой, однако ночи станут холоднее: –3…–8°С по краю, в низинах до –12°С, в Перми –4…–6°С. Днём температура вернётся к значениям +6…+11°С, в Перми — +7…–9°С, что близко к рекордным показателям. Именно в этот день антициклон достигнет пика своего развития.

В ночь на четверг ожидается дифференциация температур: на севере 0…–2°С, на юге — до –7…–12°С, в Перми около –5°С. Днём усилится юго-западный ветер (4-9 м/с), но тепло сохранится: +6…+11°С по краю, +7…+9°С в Перми. Рекорд маловероятен, поскольку исторический максимум для этой даты составляет +10,1°С.

В пятницу с севера начнёт приближаться холодный фронт. На северных территориях возможен небольшой мокрый снег и рост облачности. Ночью температура по краю составит –1…–6°С, в Перми –3…–5°С. Днём из-за притока более прохладного воздуха и облачности потепление ослабеет: +2…+7°С по региону, +3…+5°С в Перми.

На выходных прогнозируется смена воздушной массы на более прохладную в связи с приходом скандинавского антициклона. Однако похолодание будет умеренным: уже вскоре воздух начнёт прогреваться вновь. В субботу возможен кратковременный мокрый снег, после чего ожидается прояснение. Наиболее ощутимое снижение температуры придётся на субботу днём (0…+5°С по краю) и ночь на воскресенье (–3…–8°С).

Таким образом, текущая неделя станет одним из самых тёплых периодов начала весны в Пермском крае. Жителям рекомендуется учитывать значительные суточные перепады температур и планировать активность с учётом переменчивых условий, особенно в конце недели.

