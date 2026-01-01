Скончался экс-глава Мотовилихинского района Игорь Сальников Он возглавлял администрацию Мотовилихинского района Перми с марта 2023 по август 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: социальные сети Игоря Сальникова

В воскресенье, 15 марта, стало известно о смерти экс-главы Мотовилихинского района Перми Игоря Сальникова. Об этом в своих социальных сетях написал мэр Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Сегодня не стало нашего коллеги, руководителя муниципального предприятия «ИжГЭТ» Игоря Сальникова. Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу. Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом», — написал Чистяков.

Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Сальникова.

Напомним, Игорь Сальников возглавлял администрацию Мотовилихинского района Перми с марта 2023 по август 2024 года.

