Пермяки потратили на автозапчасти в среднем 22 000 рублей за последний год При этом женщины называли суммы на 10% больше, чем мужчины

Константин Долгановский

По данным «Авито», 17% пермяков покупают автозапчасти на онлайн-площадках. При этом большинство (56%) при выборе товара в первую очередь обращают внимание на цену, ещё для 52% важна скорость доставки.

В то же время 31% уделяют внимание прочтению отзывов на запчасть, а также наличию гарантии и возможности вернуть запчасть (26%). Также согласно исследованию, 31% опрошенных сверяет соответствие по VIN-коду, 26% консультируются с онлайн-поддержкой магазина, 17% сверяются по марке, модели и году выпуска.

При этом 17% респондентов проверяют эту информацию и в сторонних источниках, а 9% обращаются за советом к мастеру или сервису.

Примечательно, что за год пермяки в среднем потратили на запчасти 22 тыс. руб. При этом женщины называли суммы на 10% больше, чем мужчины. Около 30% опрошенных автомобилистов краевой столицы уложились в 10 тыс. руб., ещё 20% — в 20 тыс. руб. Порядка 18% потратили от 20 до 30 тыс. руб., а 20% — от 30 до 50 тыс. Больше этих сумм потратили 6% водителей.





