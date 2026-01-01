Росгидромет предупредил о возможном подтоплении в Пермском крае

Константин Долгановский

Жителей Пермского края предупредили о возможном подтоплении в предстоящий паводковый сезон. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Росгидромет.

Уточняется, что сейчас в бассейне Камского водохранилища запасы воды в снежном покрове превышают среднемноголетние показатели. Согласно прогнозам, уровень воды может превысить норму на метр. По данным гидрометеорологов, в зоне риска неблагоприятных последствий — Кудымкар.

Из-за этого пермские энергетики создали противопаводковую комиссию, а также разработали план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод. В зоне особого внимания проверка ливневой канализации, дренажных систем и помещений. Кроме этого, на особый контроль поставлены гидротехнические сооружения Широковской ГЭС и водозабор Чайковской ТЭЦ-18.

