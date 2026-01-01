Туриста, выжившего в Пермском крае, перевели на долечивание в Башкортостан Его состояние оценивается как средней степени тяжести

Константин Долгановский

Туриста, выжившего на морозе в Пермском крае, перевели на долечивание в Башкортостан. Об этом сообщил глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.

«Санитарная авиация доставила его наземным транспортом. Транспортировку мужчина перенес удовлетворительно. На сегодняшний день его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — прокомментировал он.

Напомним, в Уфе простились с четырьмя туристами, погибшими в ходе похода на гору Гроб в Пермском крае.

Группа из пяти мужчин выдвинулась на снегоходах из деревни Золотанка в направлении плато Кваркуш 20 февраля. Маршрут планировалось завершить за четверо суток, однако участники экспедиции не вернулись в условленный срок. Поисково-спасательные мероприятия стартовали 27 февраля и были завершены 1 марта.

Четверо путешественников — Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайда — скончались от переохлаждения. Церемония прощания состоялась утром 8 марта, на неё собрались несколько сотен человек.

Один участник группы остался жив.

