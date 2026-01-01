В Прикамье за сутки произошло 18 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 14 марта, в Пермском крае потушили 18 пожаров. Из них пять случились в краевой столице, по два — на территориях Березниковского, Пермского и Кунгурского муниципальных округов, по одному — на территориях Верещагинского, Ильинского, Чусовского, Нытвенского, Кочевского, Кишертского и Добрянского муниципальных округов. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

По информации ведомства, обошлось без погибших, но травмирован один человек.

Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудники МЧС осуществили 1,8 тыс. обходов мест проживания, проинструктировали о мерах безопасности 2,7 тыс. человек, а также распространили 2,1 тыс. листовок.

В МЧС также напомнили, что при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить по телефонам «01», «101», «112».

