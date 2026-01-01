Жителей Пермского края предупредили о гололедице и тумане 16 марта

Константин Долгановский

В Пермском крае 16 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает Пермское ЦГМС.

Уточняется, что ночью и утром по региону местами ожидается гололедица, а также туман. Из-за этого возможны аварии на системах ЖКХ, обрывы линий электропередач, а также пробки и увеличение количества ДТП на дорогах.

В связи с этим МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителя избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. В свою очередь пешеходам советуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

