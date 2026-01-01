Пермь вошла в десятку городов по разнообразию развлечений Краевая столица заняла 10-е место

Константин Долгановский

Пермь вошла в топ-10 городов страны по индексу разнообразия развлечений. Наш город в рейтинге обошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Самара. Такие данные приводят холдинг ON Медиа и агентство ONSIDE.

Поясняется, что для создания рейтинга были изучены форматы офлайн-развлечений в 26 крупнейших городах страны. Затем был создан индекс разнообразия городов по потенциалу развития этого рынка. Индекс составлен на основе нескольких факторов: количество развлекательных мероприятий, численность населения и его доходы, расходы на культуру, уровень жизни, развитие туризма, состояние инфраструктуры. Также отмечается, что в исследовании учитывались фестивали, выставки, шоу, стендапы, спектакли, концерты и детские мероприятия.

«Среди городов-миллионников наибольший интерес для экспансии развлекательных офлайн-форматов представляют Новосибирск, Ростов-на-Дону, а также Казань и Уфа. Перспективы рынка отмечаются в Перми, где существует шанс формирования «уральского развлекательного кластера» совместно с Екатеринбургом и Челябинском», — комментируют аналитики.

Рынок офлайн-развлечений в 26 крупнейших городах страны, по итогам 2026 года, достигнет 165 млрд руб. Из них Москва и Санкт-Петербург занимают 69,5% этого рынка, доля других городов-миллионников составит 22,5%, а городов с населением до 1 млн человек — 8% (13,3 млрд руб.), резюмируют исследователи.

