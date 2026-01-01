Водители Пермского края попали в тройку лидеров по безаварийному вождению

Константин Долгановский

Как сообщили в Российского союзе автостраховщиков (РСА) Пермский край вошёл в тройку лидеров среди регионов страны по безаварийному вождению.

В ведомстве сообщили, что больше всего автомобилистов, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, по итогам 2025 года оказалось в Москве. В столице страны 52,3% имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ). На втором месте в рейтинге — Санкт-Петербург (50,8%), а замыкает тройку лидеров Пермский край с показателем 48,9%.

Доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выше среднего по стране, также имеют регионы: Московская область — 48,4%; Ленинградская область — 48%; Рязанская область — 47,8%; Республика Карелия — 46,5%. А вот, напротив, меньше всего автомобилистов с максимальной скидкой в Дагестане (9%) и Ингушетии (12,7%).

По итогам прошлого года, доля водителей с минимальным КБМ в стране достигла 41,5%, что составляет более трети автомобилистов всей России. При этом рост доли аккуратных водителей растёт во всех регионах, отметили в РАС.









