В Перми на ул. Лодыгина «КАМАЗ» сбил пешехода насмерть ДТП случилось днём 14 марта

Госавтоинспекция Пермского края

В Перми 14 марта на ул. Лодыгина случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Известно, что всё случилось около 12:24 по местному времени. Грузовой автомобиль «КАМАЗ» ехал по ул. Лодыгина со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Сергинская. При повороте он наехал на пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате мужчина погиб. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельств случившегося.

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратными и внимательными на дороге.





