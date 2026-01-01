Около 58% пермяков планируют путешествовать этой весной Самый востребованный формат отдыха — путешествие на майские праздники

Константин Долгановский

Этой весной треть жителей Перми (36%) намерена посетить соседние регионы, ещё 30% планируют навестить родных или друзей. Примечательно, что цифровая реклама оказывает влияние на решение о направлении поездки или выборе жилья у 42% участников опроса.

Организацией весеннего отдыха пермяки занимаются заблаговременно: 14% уже утвердили даты путешествий на период с марта по май, 23% готовы к поездкам, но пока не выбрали конкретные сроки, а ещё 14% склоняются к варианту путешествия. При этом 20% респондентов допускают, что не будут путешествовать, а 29% точно не планируют выезжать этой весной.

Наибольшую активность в планировании демонстрирует молодёжь. Среди респондентов 18–24 лет уже определились с поездкой 20%. С возрастом этот показатель снижается: 15% в группе 25–34 лет, 14% — 35–44 года, 11% — 45–54 года, 12% — 55–64 года и 11% среди тех, кто старше 65 лет.

Большинство путешественников (67%) ограничатся одной поездкой весной. Около трети (31%) планируют от двух до пяти выездов, и лишь 2% намерены отправиться в путь шесть раз и более.

Самый востребованный формат отдыха — путешествие на майские праздники (44%). Короткие туры на 1–2 дня интересны 38% опрошенных, а полноценный двухнедельный отпуск рассматривают 27%. Это подтверждает тренд на краткосрочные поездки или путешествия, привязанные к праздничным датам.

«В весенний период пользователи отдают предпочтение гибким и непродолжительным поездкам: на майские праздники, на несколько дней или в соседние области. В таких условиях критически важно оперативно подобрать жильё и сравнить варианты размещения. Онлайн-сервисы решают эту задачу, позволяя организовать путешествие буквально за пару дней до выезда», — отмечает Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

По видам отдыха лидируют визиты к родным и близким (34%). Далее следуют поездки за город (26%) и туры в соседние регионы (25%). Курортные направления (море или горы) интересны 20% респондентов, автопутешествия — 19%, санаторно-курортный отдых — 12%, событийный туризм — 11%.

Наблюдаются гендерные различия в предпочтениях. Женщины чаще выбирают поездки к родственникам (37%), путешествия по соседним регионам (27%) и загородный отдых (24%). Мужчины отдают предпочтение выезду за город (29%), визитам к друзьям и родным (31%), а также автопутешествиям (20%).

При выборе направления и жилья пермяки в первую очередь доверяют рекомендациям знакомых, коллег и родственников (39%). Среди цифровых каналов 17% обращают внимание на рекламу на классифайдах и маркетплейсах, 7% — на продвижение в сервисах коротких видео. Наружная реклама влияет на 14% опрошенных, аудио-реклама в музыкальных сервисах — на 12%, на радио — на 9%.

Бюджет на весенние поездки распределён достаточно равномерно. Наиболее популярный диапазон расходов — от 30 001 до 50 000 рублей (16%). От 20 001 до 30 000 рублей готовы потратить 15%, по 14% респондентов планируют уложиться в суммы от 10 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 20 000 рублей. Бюджет до 10 000 рублей рассматривают 19% опрошенных (13% — от 5 001 до 10 000 рублей, 6% — до 5 000 рублей). При этом каждый пятый (21%) готов вложить в поездку свыше 50 000 рублей. Средний запланированный бюджет на весеннее путешествие составляет около 30 304 рублей. В мегаполисах показатели выше: в Москве — 35 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 32 859 рублей.

