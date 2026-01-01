Жители дома в Перми, где рухнула крыша, направлены в пункт временного размещения Пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценит специальная комиссия Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По факту частичного обрушения кровли в жилом здании на ул. Нефтяников, 24 в Перми состоялись заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению пожарной безопасности районной и городской администраций. Государственный жилищный надзор совместно с прокуратурой Индустриального района Перми начал проверку по фактам ненадлежащего содержания общедомового имущества и соблюдения жилищных прав собственников.

Как сообщили городские власти, жители временно перевезены в пункт временного размещения или к родственникам. В доме отключены отопление, газ и водоснабжение, территория огорожена. Спасатели МКУ «Пермская городская служба спасения» дежурят на месте. Управляющая компания занимается очисткой кровли от снега. Для оценки пригодности дома к дальнейшей эксплуатации департамент ЖКХ администрации Перми совместно с инспекцией государственного жилищного надзора проведут обследование.

Жители могут обратиться за информацией к специалисту отдела ЖКХ администрации Индустриального района по телефону 8-950-475-31-76.

Напомним, 13 марта в доме №24 по ул. Нефтяников из-за давления снега были повреждены кровля, перекрытия второго этажа в квартире № 5 и на лестничной клетке. Никто не пострадал.

