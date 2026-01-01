Пермский «Амкар» одержал первую победу в чемпионате «Динамо Ставрополь» повержено со счётом 0:2

В субботу, 14 марта, «Амкар Пермь» встретился с «Динамо Ставрополь» в Ессентуках. Матч завершился победой гостей со счётом 0:2.

Первый быстрый гол забил Артём Котик, а на 77-й минуте Евгений Тюкалов удвоил преимущество пермяков.

Это первая победа «Амкара» в сезоне. До этого команда сыграла вничью с «Динамо» из Владивостока и потерпела поражение от московского «Динамо».

Лучшим игроком матча по версии «Динамо Ставрополь» был признан капитан «Амкара» Евгений Тюкалов.

