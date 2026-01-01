В пермском аэропорту задерживаются рейсы

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино 14 марта произошли изменения в расписании рейсов.

Согласно онлайн-табло, утром с опозданием на два часа приземлился рейс FV5681 из Санкт-Петербурга и на час задержался рейс №423 из Сочи. Обратные вылеты самолётов тоже были задержаны — на два часа и час соответственно.

В настоящее время прибытие рейса FV 5972 из Хургады, запланированное на 13:40, перенесено на 17:00. Вылет обратного рейса в Египет отложен с 17:20 на 18:25.

