В пермском аэропорту задерживаются рейсы
В пермском аэропорту Большое Савино 14 марта произошли изменения в расписании рейсов.
Согласно онлайн-табло, утром с опозданием на два часа приземлился рейс FV5681 из Санкт-Петербурга и на час задержался рейс №423 из Сочи. Обратные вылеты самолётов тоже были задержаны — на два часа и час соответственно.
В настоящее время прибытие рейса FV 5972 из Хургады, запланированное на 13:40, перенесено на 17:00. Вылет обратного рейса в Египет отложен с 17:20 на 18:25.
