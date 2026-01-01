Тепличный комбинат в Пермском крае проверили на вирусы Эксперты осмотрели территорию томатного отделения

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проверили фитосанитарное состояние тепличного комбината в Чусовом Пермского края.

Эксперты осмотрели территорию томатного отделения, занимающую 10 га. В рамках проверки были взяты четыре пробы — образцы вегетативных частей томатов для анализа на наличие вируса мозаики пепино, вируса коричневой морщинистости плодов томата, бегомовируса желтой курчавости листьев томата, неповируса кольцевой пятнистости томата и вируса пятнистого увядания томата.

Эти пробы были отправлены на лабораторное исследование в Пермский филиал ФГБУ ВНИИКР. Результаты показали, что карантинные организмы не обнаружены.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, подобный мониторинг фитосанитарного состояния на территории РФ проводится для выявления карантинных объектов, предотвращения их попадания на территорию страны и распространения.

