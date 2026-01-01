Роспотребнадзор сообщил о трёх крупных вспышках сальмонеллёза в Прикамье За год точки общепита были оштрафованы на 4,2 млн рублей

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2025 году проверило 652 предприятия общественного питания. Было составлено 604 протокола об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 4,2 млн руб., отстранены от работы 195 сотрудников. В течение года были локализованы и ликвидированы три крупные вспышки сальмонеллеза, вызванные готовыми блюдами, приготовленными с нарушениями обязательных требований на предприятиях общепита.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали несоответствие планировки помещений, их размещения и размеров требованиям технического регламента и поточности технологических процессов; работа предприятий без цехового деления, что приводит к смешению сырья и готовой продукции; отсутствие исправных систем водоснабжения и водоотведения.

Также в ряде проверок было выявлено, что ряд точек общепита используют пищевую продукцию и сырьё без необходимой маркировки и сопроводительных документов, не соблюдают условия хранения и сроки годности продуктов, персонал работает без личных медицинских книжек, без данных о медицинских осмотрах, гигиеническом обучении и вакцинации, с нарушенеиями правил личной гигиены.

Ранее сообщалось, что за год сотрудники Роспотребнадзора закрыли более 100 точек общепита в регионе.

