Роспотребнадзор приостановил работу 132 точек общепита в Пермском крае За год зарегистрировано 779 тысяч случаев инфекционных заболеваний

Олег Антонов

На расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю подведены итоги работы за 2025 год.

Как было заявлено, за период в регионе было зарегистрировано 779 тыс. случаев инфекционных заболеваний, что на 20% меньше среднемноголетнего уровня. По 67 из 85 форм заболеваний показатели снизились и стабилизировались. Однако напряжённость сохранялась по ряду инфекций, включая внебольничные пневмонии, менингококковую инфекцию, ветряную оспу, сальмонеллёз, норовирусную и энтеровирусную инфекции, хронический гепатит С, геморрагическую лихорадку, клещевой энцефалит и болезнь Лайма. План Национального календаря прививок был выполнен на 102%. Прививки против актуальных для региона инфекций получили 332 тыс. человек, из них 302 тыс. — против клещевого энцефалита. На закупку вакцин из краевого бюджета было выделено 490 млн руб.

Контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции включал исследование более 36 тыс. проб — это максимальный показатель за последние годы. Особое внимание уделялось предприятиям общественного питания: было обследовано более 600 объектов, и деятельность 132 из них была приостановлена из-за грубых нарушений.

В сфере защиты прав потребителей за последние три года в суды было направлено 912 исков, все они были удовлетворены. В пользу потребителей было присуждено 48 млн руб., что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

