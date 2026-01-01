Роспотребнадзор приостановил работу 132 точек общепита в Пермском крае
За год зарегистрировано 779 тысяч случаев инфекционных заболеваний
На расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю подведены итоги работы за 2025 год.
Как было заявлено, за период в регионе было зарегистрировано 779 тыс. случаев инфекционных заболеваний, что на 20% меньше среднемноголетнего уровня. По 67 из 85 форм заболеваний показатели снизились и стабилизировались. Однако напряжённость сохранялась по ряду инфекций, включая внебольничные пневмонии, менингококковую инфекцию, ветряную оспу, сальмонеллёз, норовирусную и энтеровирусную инфекции, хронический гепатит С, геморрагическую лихорадку, клещевой энцефалит и болезнь Лайма. План Национального календаря прививок был выполнен на 102%. Прививки против актуальных для региона инфекций получили 332 тыс. человек, из них 302 тыс. — против клещевого энцефалита. На закупку вакцин из краевого бюджета было выделено 490 млн руб.
Контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции включал исследование более 36 тыс. проб — это максимальный показатель за последние годы. Особое внимание уделялось предприятиям общественного питания: было обследовано более 600 объектов, и деятельность 132 из них была приостановлена из-за грубых нарушений.
В сфере защиты прав потребителей за последние три года в суды было направлено 912 исков, все они были удовлетворены. В пользу потребителей было присуждено 48 млн руб., что в два раза больше, чем в позапрошлом году.
