В феврале в Прикамье снизился уровень отказов по заявкам на потребкредиты Несмотря на это, уровень отказов остаётся высоким

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в Пермском крае доля отклонённых заявок на потребительские кредиты составила 74,2%, что на 1,2% меньше, чем в январе. Если сравнивать с февралем прошлого года, показатель вырос на 0,8 п.п. (74,2%).

В целом по РФ показатель снизился на 1,4 п.п. до 75%. Если сравнивать с февралем прошлого года, показатель вырос на 0,8 п.п.

Наибольший процент отказов в регионах-лидерах по количеству заявок зафиксирован в Новосибирской (79,2%), Омской (78,9%) и Оренбургской (78,6%) областях. Наименьший показатель отказов отмечен в Воронежской (70,3%), Нижегородской (70,7%) областях и Приморском крае (71%).

Среди регионов-лидеров наибольшее снижение доли отказов по сравнению с январем произошло в Иркутской области (-2,1 п.п.), Забайкальском (-1,9 п.п.) и Красноярском крае (-1,9 п.п.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что, несмотря на снижение, уровень отказов остаётся высоким. Это связано с тем, что банки стали более осторожными в условиях ограничений на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой. Они ужесточают требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риски просрочек.

