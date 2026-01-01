Молочный завод в Пермском крае расширил экспорт продукции в страны ЕврАзЭС

На этой неделе Россельхознадзор утвердил включение сливочного масла, сухой молочной сыворотки и сухого цельного молока в перечень продукции, экспортируемой из Пермского края в страны Евразийского экономического союза.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 6 по 24 февраля 2026 года специалисты ведомства провели проверку предприятия на соответствие стандартам Таможенного союза.

Проверка включала детальный анализ контроля качества входного сырья и готовой продукции. Безопасность продукции подтверждена лабораторными исследованиями ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В 2024 году предприятие уже получило разрешение на экспорт сухого обезжиренного молока.

