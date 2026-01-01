В Перми закрывается галерея «Дом Боне» Ювелирное арт-пространство проработало семь лет

фото из соцсетей "Дом Боне"

Пермское ювелирное арт-пространство «Дом Боне» (ул. Островского, 52) закрывается. Об этом его создатели сообщили в социальных сетях. Они напомнили, что проекту семь лет, и он всегда был чем-то большим, чем просто ювелирный магазин и галерея.

«Мы пережили вместе ковид и переезд, праздновали дни рождения, открывали новые выставки и устраивали мастер-классы. Учились макияжам, наряжались, плели сумочки, фенечки, рисовали, тусовались, творили и, конечно, дружили. Дом Боне всегда был местом, где встречались украшения, искусство и люди. Сейчас эта глава подходит к завершению, и мы будем очень рады увидеть каждого из вас!» — говорится в информации, размещённой в соцсетях «Дом Боне».

О точной дате закрытия владельцы не сообщили.

