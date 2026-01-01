Пермского тренера по фигурному катанию наградили Орденом чести Павел Слюсаренко привёл к «серебру» Олимпиады спортивную пару из Грузии

фото: Матч ТВ

Российские тренеры Этери Тутберидзе и Павел Слюсаренко удостоены Ордена чести. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вручил эту награду за их вклад в подготовку грузинских фигуристов, которые показали отличные результаты на Олимпийских играх в Италии. Слюсаренко и Тутберидзе не смогли присутствовать на церемонии. Ордена были переданы главе Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани, которая должна передать их российским специалистам позже.

Также Ордена чести получили грузинская судья Саломе Чигогидзе и фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

Напомним, спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, тренировавшаяся под руководством Павла Слюсаренко в Перми, завоевала серебряные медали в личных соревнованиях на ОИ-2026. Это первые медали Грузии на зимних Олимпийских играх. В командном турнире грузинская сборная по фигурному катанию заняла четвёртое место.

Павел Слюсаренко — тренер по фигурному катанию, мастер спорта России. Он родился 11 июля 1986 года в Перми. Окончил школу №93 и Пермский пединститут. Выступал в паре с Анастасией Ходковой под руководством пермских специалистов Валентины и Валерия Тюковых. В 2010 году завершил карьеру фигуриста. Тренерскую карьеру начал в начале 2000-х годов в ДС «Орлёнок». С 2011 года — тренер-преподаватель ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

Учениками Слюсаренко также являются Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые в декабре 2025 года завоевали бронзовые медали на чемпионате России по фигурному катанию. Его же воспитанники Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заняли на этом турнире четвёртое место.

