В Перми 13 марта установлен суточный температурный рекорд Потеплело до +7,6°C

На северо-западе Пермского края в пятницу, 13 марта, зафиксированы температуры, приближающиеся к +10°C. В Кудымкаре потеплело до +9,5°C, а в Перми и Чердыни, хоть и было холоднее, но установлены температурные рекорды. В Перми температура достигла +7,6°C, что на 0,9°C выше предыдущего рекорда 2023 года. В Чердыни температура поднялась до +6,0°C, что на 1,8°C превышает максимум 1989 года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Синоптики отметили, что это только начало аномального потепления. В выходные с запада придет ещё более теплая воздушная масса, что приведет к новым рекордам.

Так, в субботу днём по краю ожидается температура +6…+11°C, в Перми +7…+9°C. В воскресенье температура поднимется до +7…+12°C по краю и около +10°C или даже выше в Перми. Будут побиты суточные рекорды тепла, особенно на севере края. В Коми-Пермяцком округе ожидается пик тепла до +12°C.

Несмотря на аномальное тепло, таяние снега будет медленным. Воздух достаточно сухой, световой день короткий, и в течение большей части суток таяние отсутствует. Ночью температура воздуха будет близка к 0°C, на юге края до -5°C.

