В Перми под колёсами грузовика погибла пенсионерка

Константин Долгановский

В пятницу, 13 марта, в 18:15 в Перми по ул. Куйбышева, со стороны ул. Никулина в направлении ул. Анвара Гатаулина, двигался грузовик «Рено», за рулём которого находился водитель 1970 г.р. В районе дома №153 по ул. Куйбышева, на регулируемом пешеходном переходе, водитель допустил наезд на пешехода.

Как сообщили в краевой ГИБДД, по предварительным данным, женщина 1953 г.р. переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, двигаясь справа налево относительно направления движения автомобиля. В результате ДТП пешеход скончалась до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

