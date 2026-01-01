Пермские баскетболисты обыграли «Уралмаш» на выезде

Пермская баскетбольная команда «Бетсити Парма» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла екатеринбургский «Уралмаш» 13 марта. Это вторая из четырёх победа пермяков в уральском дерби в сезоне.

На большой перерыв команды уходили со счётом 34:38 в пользу «Пармы». Итоговый счёт встречи — 79:87.

По информации пресс-службы клуба, лучшие результаты показал Джейлен Адамс — 36 очков, 8 подборов, 2 передачи. Также среди результативных игроков отмечены Виктор Сандерс — 14 очков, 4 подбора, 4 передачи, 5 перехватов, Александр Шашков — 12 очков, 2 передачи и Глеб Фирсов — 11 очков, 4 подбора.

Напомним, предыдущий матч выездной серии пермяки уступили петербургскому «Зениту». Встреча завершилась счётом 74:64.

Следующую игру пермский клуб проведёт дома — 19 марта сыграет с казанским «УНИКСом».

