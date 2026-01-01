Пермская «Парма» проиграла «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ Команда занимает пятое место Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» одержал верх над пермской «Пармой».

Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 74:64 (16:18, 19:18, 16:10, 23:18) в пользу хозяев площадки. Самым результативным в составе «Пармы» стал защитник Виктор Сандерс, который заработал 18 очков. Лучшим игроком «Зенита» стал Ксавьер Мун, набравший 14 очков.

После этой встречи «Парма» с 17 победами и 15 поражениями располагается на пятой строчке.

Следующий матч 13 марта «Парма» проведёт на выезде с екатеринбургским «Уралмашем».

