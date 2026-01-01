Из-за нарушения прав школьников СК Прикамья возбудил уголовное дело о халатности Дети в Краснокамском округе вынуждены добираться до школы пешком 6 км

Константин Долгановский

Следственный отдел Краснокамска краевого СКР возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за нарушения прав школьников на транспортную доступность образовательного учреждения. Как сообщает пресс-служба ведомства, дети из д. Карабай вынуждены добираться до школы пешком 6 км.

«Школьники из д. Карабай Краснокамского городского округа вынуждены ежедневно преодолевать пешком 6 км до школы в п. Майский. Трансфер детей к месту обучения и обратно должным образом не организован. Отмечается, что обращения родителей в органы местного самоуправления и администрацию школы результатов не дали», — отметили в СКР.

Для восстановления нарушенных прав детей следком примет все необходимые меры. Действиям или бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка.

