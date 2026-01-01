Средняя цена литра бензина в Пермском крае выросла за неделю на 12 копеек Сильнее всего подорожал АИ-98

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 3 по 10 марта средняя цена на автомобильное топливо в Пермском крае выросла на 12 коп. и составила 65,73 руб. за литр. Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-98 и выше.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла за минувшую неделю на 14 коп. и теперь составляет 62,51 руб. за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 11 коп., до 67,65 руб. Литр бензина марки АИ-98 вырос на 16 коп., до 93,42 руб. Дизельное топливо подорожало на 8 коп., и его стоимость теперь составляет 77,95 руб. за литр.

Средняя цена на топливо в ПФО сложилась за неделю в 64,32 руб. за литр. Самая высокая зафиксирована в Нижегородской области — 65,83 руб. за литр, Пермский край оказался на втором месте. При этом по ценам за литр АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива Прикамье оказалось антилидером среди остальных регионов Поволжья.

Рост цен на бензин зафиксирован в 61 регионе России. Наиболее значительное повышение произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, где цены увеличились на 0,9%. В пяти субъектах РФ цены на бензин снизились. Наибольшее удешевление отмечено в Амурской области — на 1,7%.

