В Прикамье назвали победителя конкурса «Лидер Пермского края» в сфере ЖКХ Конкурс проводится в пятый раз

Правительство Пермского края

В пятницу, 13 марта в Большом зале Пермской краевой филармонии прошло торжественное событие, приуроченное ко Дню работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В ходе мероприятия были вручены награды победителю и финалистам регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Выбор лауреатов осуществила краевая комиссия под руководством губернатора Дмитрия Махонина.

Напомним, что в текущем году конкурс, инициированный главой Прикамья, проводится в пятый раз. Формат мероприятия предусматривает поэтапное рассмотрение заявок и подведение итогов по различным номинациям в течение всего года, с привязкой к соответствующим профессиональным датам. Первой в этом цикле стала сфера ЖКХ.

С праздником сотрудников отрасли поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поблагодарил всех причастных за ежедневный труд, отметив, что, несмотря на масштаб предстоящих задач, регион движется в верном направлении. Глава региона выразил признательность работникам сферы ЖКХ, ветеранам отрасли, частным компаниям за ответственность и муниципальным образованиям за эффективность на местах. «Спасибо всем, кто делает наши населенные пункты комфортными, теплыми, такими, где хочется жить, работать и создавать новое», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Победителем номинации признано АО «Пермский региональный оператор ТКО». Компания запустила современный полигон мощностью более 1 млн тонн отходов и площадью свыше 60 гектаров. Объект оснащен двухслойной изоляционной системой для защиты грунтовых вод и атмосферы, а также очистными сооружениями, обеспечивающими соответствие фильтрационных стоков нормативам Федерального агентства по рыболовству.

Дипломами финалистов отмечены еще два проекта. В их числе — интерактивный программный комплекс «Центр автоматизированного управления производством» от ООО «Новогор-Прикамье». Данная система обеспечивает сбор и аналитику данных предприятия, позволяя осуществлять круглосуточный мониторинг водоснабжения и водоотведения. Внедрение комплекса позволило увеличить скорость реагирования на аварийные ситуации на 15% и сократить время простоя ремонтных бригад в два раза.

Конкурс «Лидер Пермского края» реализуется Администрацией губернатора с целью поддержки организаций, вносящих существенный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Торжественные церемонии награждения в остальных номинациях состоятся в течение года. Так, подведение итогов в номинации «Культура» запланировано на 25 марта в рамках ежегодного Пермского культурного форума, приуроченного ко Дню работника культуры.

