В Прикамье мужчина провалился под лёд на снегоходе Происшествие случилось в Октябрьском округе

МЧС России по Пермскому краю

В Октябрьском муниципальном округе мужчина на снегоходе провалился под лёд, когда катался в лесу между деревнями Верх-Ирень и Атнягузи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что мужчина не заметил под снегом русло реки Ирени. Снегоход мгновенно ушёл на дно, а мужчине удалось выбраться из ледяной воды самостоятельно.

Чтобы избежать происшествий, в МЧС напоминают о базовых правилах безопасности. Важно помнить, что снежный покров на льду маскирует полыньи и опасные участки. Поэтому нельзя выезжать на лёд в незнакомых местах, особенно в темное время суток. Также нельзя выходить на тонкий лед и пускать на него детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.