Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Прикамье от схода снега ребёнка

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Прикамья рассказали о состоянии пятилетнего мальчика, пострадавшего в Краснокамске от схода снега с крыши частного дома 13 марта. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

«Ребёнок был госпитализирован, в настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Напомним, днём 13 марта в Краснокамске мальчик получил травмы в результате падения снежных масс с крыши частного дома. Он оказался под завалами снега, когда спасатели вытащили ребёнка, он не дышал. Бригада скорой помощи проводила реанимацию на месте происшествия.

После инцидента в СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли объекты и предметы, имеющие значение для следствия. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания и обслуживания жилого дома.

