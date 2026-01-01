В Прикамье завели уголовное дело после схода снега на пятилетнего ребёнка ЧП случилось в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Типичные Березники"

В Краснокамске на мальчика упала снежная масса с крыши одного из жилых домов. После инцидента в СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Происшествие случилось днём 13 марта. Травмированного ребёнка госпитализировали. Сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи осматривают место происшествия, изымаются объекты и предметы, имеющие значение для следствия. В ходе расследования уголовных дел в ведомстве дадут правовую оценку действиям лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания и обслуживания жилого дома, добавили в СК по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.