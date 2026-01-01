Следком в Пермском крае проводит проверку после падения снега на ребёнка
Несчастный случай произошёл 13 марта в Краснокамске
Следственный комитет Пермского края разбирается в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего 13 марта в Краснокамске. С крыши частного дома на маленького мальчика днём упал снег, ребёнок получил травмы.
«Следователями устанавливаются обстоятельства травмирования ребёнка в результате падения снежных масс с крыши частного дома», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого СКР.
По данным «КП-Пермь», происшествие случилось около 12 часов. Пятилетний мальчик оказался под завалами снега, откуда его доставали спасатели. Сообщалось, что бригада скорой помощи проводила реанимацию на месте.
«Новый компаньон» направил запрос в минздрав Прикамья о состоянии ребёнка. На момент публикации новости ответ не был получен.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.