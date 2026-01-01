Продажи новостроек в Перми упали на 45% В среднем в крупных городах снижение составило 41% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам февраля продажи жилья на первичном рынке Перми снизились на 45% по сравнению с январём. По данным «Объектив.РФ», за месяц было зарегистрировано 615 договоров долевого участия и купли-продажи.

В среднем в крупных российских городах количество сделок в феврале рухнуло в среднем на 41%. Главной причиной стало ужесточение правил выдачи семейной ипотеки, вступивших в силу в начале года. Меньше других пострадал рынок новостроек Дальнего Востока, что эксперты связывают с высокой долей «дальневосточной ипотеки», которая пока не подверглась жёсткому регулированию, как «семейная».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале в Перми стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 0,7%. Медианная цена квартиры снизилась. В целом средняя цена за квадратный метр в российских городах с численностью населения более 500 тыс. человек выросла всего на 0,5%, до 178 тыс. руб.

