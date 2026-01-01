В феврале в Перми стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 0,7% Медианная цена квартиры снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Нейросеть Алиса AI проанализировала цены на квадратный метр в строящихся домах в российских городах с численностью населения более 500 тыс. человек. Данные были взяты из тематического поиска Яндекса. Средняя цена за квадратный метр по этим городам выросла всего на 0,5%, до 178 тыс. руб.

В пяти городах цены остались на прежнем уровне, а в девяти — снизились. В крупных городах медианная стоимость квадратного метра также не изменилась значительно, увеличившись всего на 0,3% и достигнув 205 000 рублей.

В Перми в феврале 2026 года стоимость квадратного метра выросла на 0,7%, до 170 тыс. руб., после январского роста на 1,4%. При этом медианная цена квартиры осталась на уровне 8,4 млн руб., снизившись на 0,5%. Площадь квартир в продаже уменьшилась до 49,3 кв. м, что повлияло на общую стоимость при замедлении роста цен за квадратный метр.

По данным нейроанализа Алисы AI, в большинстве городов, где в январе началось снижение цен на новостройки, эта тенденция продолжилась и в феврале. В Набережных Челнах, Челябинске и Ярославле, где в начале года наблюдалась отрицательная динамика, цены продолжили снижаться. В Челябинске стоимость квадратного метра уменьшилась сразу на 2,6%.

