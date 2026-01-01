Три автобусных маршрута в Перми изменят расписание с 14 марта Корректировки коснутся расписания выходных дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные несколько маршрутов общественного транспорта в Перми изменят расписание. Речь идёт об автобусных маршрутах № 2 «ул. Победы — Центральный рынок», № 60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская пл.» и № 80 «ДДК им. Кирова — Ипподром».

«С 14 марта будет скорректировано расписание движения по выходным дням, в соответствии с меняющейся обстановкой», — пояснили в мэрии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми изменилось расписание движения в выходные автобусов № 20 «Новый Крым — Центральный рынок», № 64 «ДДК им. Кирова — Пермь II», № 77 «Лёвшино — Ул. Мильчакова» и № 78 «Кислотные дачи — Ул. Мильчакова», а также в будни автобуса № 6 «Железнодорожный — Пермь II» и трамвая № 7 «Красный Октябрь — Пермь II — ВРЗ». Кроме того, с 16 марта увеличится число рейсов автобуса № 4 «Молот — М/р Нагорный».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.