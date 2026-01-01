В Перми корректируют расписание шести автобусных и одного трамвайного маршрута Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта города объявил о внесении изменений в маршрутную сеть общественного транспорта Перми.

Так, уже изменилось расписание движения в выходные дни автобусов №20 «М/р Новый Крым – Центральный рынок», №64 «ДДК им. Кирова – Пермь-2», №77 «М/р Лёвшино – ул. Мильчакова» и №78 «М/р Кислотные дачи – ул. Мильчакова».

С 10 марта изменения коснутся автобусного маршрута №6 «М/р Железнодорожный – Пермь-2» и трамвайного маршрута №7 «Красный Октябрь – Пермь-2 – ВРЗ». Они будут действовать в будни дни.

С 16 марта увеличится число рейсов автобуса №4 «Молот – м/р Нагорный».

