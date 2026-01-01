В Пермском крае возбуждено уголовное дело после обрушения снега на автомобиль с водителем ЧП случилось 13 марта в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи территориального следственного отдела Соликамска возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поводом стал инцидент с водителем, который припарковал автомобиль у здания ТЦ, и на него обрушилась снежная масса.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось днём. С крыши здания сошла снежная глыба и травмировала мужчину, находящегося в припаркованном автомобиле.

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в больницу.

Ранее «Новый компаньон» писал о другом инциденте, связанном со сходом снега с крыши: в Краснокамске снежная масса обрушилась на маленького мальчика. Ребёнок получил травмы и его госпитализировали.

