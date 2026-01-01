Максим Артамонов В Кунгурском округе Прикамья закрывается ледовая переправа Это связано с состоянием льда Поделиться Твитнуть

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

В пятницу, 13 марта, с 20:00 в Кунгурском муниципальном округе будет закрыта ледовая переправа п. Ильича — с. Троица на Сылве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что это связано с ненормативным состоянием льда.

Как раннее писал «Новый компаньон», в феврале временно закрывали другую переправу в Кунгурском округе на Сылве — между с. Насадка и д. Мостовой.

Всего этой зимой в регионе было открыто и функционировало 12 ледовых переправ.

