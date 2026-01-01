Максим Артамонов
В Кунгурском округе Прикамья закрывается ледовая переправа
Это связано с состоянием льда
В пятницу, 13 марта, с 20:00 в Кунгурском муниципальном округе будет закрыта ледовая переправа п. Ильича — с. Троица на Сылве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что это связано с ненормативным состоянием льда.
Как раннее писал «Новый компаньон», в феврале временно закрывали другую переправу в Кунгурском округе на Сылве — между с. Насадка и д. Мостовой.
Всего этой зимой в регионе было открыто и функционировало 12 ледовых переправ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.